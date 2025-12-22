«Στα κάγκελα» τα τουρκικά μέσα για την τριμερή: «Κάστρο από άμμο που περικυκλώνει την Τουρκία»

Εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ιερουσαλήμ.

Τα τουρκικά μέσα χαρακτηρίζουν τη συνάντηση ως μια «κακή συμμαχία» που έχει στόχο να αυξήσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να περικυκλώσει την Τουρκία.

Είναι χαρακτηριστικά τα σημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου:

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Turkiye απεικονίζει στο πρωτοσέλιδο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε ένα κάστρο άμμου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το κάστρο από άμμο της Ανατολικής Μεσογείου - Οι προσπάθειες της «τριπλής κακής συμμαχίας» είναι μάταιες! Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να μας σταματήσουν.

Η Άγκυρα απάντησε με αυστηρό τόνο στη συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, που επιδιώκει να περιορίσει τον χώρο δράσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας: «Μην ενθουσιάζεστε υπερβολικά, δεν μπορείτε καν να αποτελέσετε απειλή για εμάς».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Η προσπάθεια του Ισραήλ, της Ελλάδας και της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης"(GCA) να σχηματίσουν μια δύναμη εναντίον της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει αυξήσει σημαντικά τις εντάσεις στην περιοχή».

Η Hurriyet αναφέρει: «Ελληνο-ισραηλινή συνάντηση στην Ιερουσαλήμ... Το πρόβλημα για αυτή την τριάδα είναι η Τουρκία.

Οι ηγέτες του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου συναντώνται σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν θέματα άμυνας, ενέργειας και Γάζας, και τα μηνύματα που μεταφέρει η σύνοδος κορυφής για τις περιφερειακές ισορροπίες και την Τουρκία παρακολουθούνται στενά».

Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η εφημερίδα Milliyet με τίτλο: «Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος ενώνονται: Ένα στρατιωτικό σχέδιο κατά της Τουρκίας είναι στο τραπέζι».