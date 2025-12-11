Σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλα ο Μητσοτάκης - Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Ταξίδι αστραπή αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα πραγματοποιεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αρχικά θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ομόλογό του Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ραμάλα όπου θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.