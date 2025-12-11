«Θύελλα» μεταξύ Ζωής και Φραπέ: Τα «γαλλικά» της δικογραφίας, η Πόρσε και ο... Τζιτζής

Διάλογοι - φωτιά, ακραία πόλωση, ακόμη και αναπαραγωγή υβριστικών εκφράσεων, συνέθεσαν το παζλ της θυελλώδους εξέτασης του «Φραπέ» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Επί 38 λεπτά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «σφυροκοπούσε» τον μάρτυρα, ο οποίος αμφισβήτησε τους επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τότε μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε μια υβριστική αναφορά που καταγράφεται στις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ, προκαλώντας ένταση στην αίθουσα.



Οι διάλογοι αποτυπώνουν με ενάργεια το κλίμα:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρέου. Απαντήστε.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λέτε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απατήσω.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Ένταση για την Πόρσε του γιου του Φραπέ



Το εκρηκτικό κλίμα συνεχίστηκε και όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε για την Πόρσε που έχει στην κατοχή του ο γιος του «Φραπέ», με τον μάρτυρα να της απευθύνεται στον ενικό:



Και αυτός ο διάλογος είναι ενδεικτικός:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απέκτησε Πόρσε ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που την βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα λεφτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.



Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απάντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και κυκλοφορεί στο χωριό…

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πήρε. 47 χιλιάδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρήκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

«Δεν είμαι κομματάρχης της ΝΔ» - «Είμαι ειδική στη μαφία!»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του «Φραπέ» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η ατμόσφαιρα υπήρξε ηλεκτρισμένη και η ένταση περίσσευε. Ο μάρτυρας αρνήθηκε πως είναι κομματάρχης της ΝΔ, καθώς και πως «είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη». Εκείνη πάντως επέμεινε να μιλά για «πρακτικές μαφίας» και «ομερτά».



Δείτε LIVE την εξεταστική:

Ακολουθούν οι σχετικές στιχομυθίες:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.

Γιώργος Ξυλούρης: Να στε καλά που με ενημερώνετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω που θα βρεθώ τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από που;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε ότι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχέδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλεύει με αυτό τον τρόπο;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;

Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.



Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές



Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ευθύνεται για το παρατσούκλι «Φραπές». «Τζιτζής είναι το παρατσκούκλι μου, όχι Φραπές!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν από τις πέντε, αποφασίστηκε διακοπή της συνεδρίασης εν μέσω έντονων διαλόγων της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολόπουλο.