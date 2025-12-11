ΝΔ για Κωνσταντοπούλου: Απροκάλυπτα σεξιστική επίθεση στη Μαρία Συρεγγέλα

Για απροκάλυπτη σεξιστική επίθεση κατηγορεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθύνθηκε στη Μαρία Συρεγγέλα λέγοντάς της «μη σκίσετε κανένα καλτσόν».

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει ότι «η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα "μη σκίσετε κανένα καλτσόν" αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού».

«Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή», αναφέρει σε δήλωσή της η ΝΔ με αφορμή σχετικό επεισόδιο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι η στάση της, «αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται ότι «προκαλεί εντύπωση η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση. Αντιθέτως», προστίθεται στην ίδια δήλωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» καταλήγει η ΝΔ στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι η εισηγήτρια της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, καταδίκασε τις «λεκτικές επιθέσεις», που έχουν «σεξιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή που ακούστηκε».