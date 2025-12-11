Ένταση και στην αυλαία: Στον εισαγγελέα τα πρακτικά του «Φραπέ» - «Όχι» στο αίτημα για σύλληψή του

Ύστερα από 8 ώρες - «κόλαση», η παρουσία του «Φραπέ» στην εξεταστική ολοκληρώθηκε, με την επιτροπή να αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, την άμεση διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσής του στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η ελάσσονα αντιπολίτευση ζήτησε ωστόσο τη σύλληψη του μάρτυρα με αυτόφωρη διαδικασία, αίτημα που απέρριψε η ΝΔ.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ» στον εισαγγελέα κι εκείνος να πράξει τα δέοντα εφόσον στοιχειοθετείται αξιόποινη πράξη.

Υπέρ της διαβίβασης της κατάθεσής του, συνοδεία του μάρτυρα, στον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει για την ισχύ ή όχι του αυτοφώρου, τάχθηκε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. «Οχι σύλληψη, κυρία Αποστολάκη;», την ρώτησε τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας, τάχθηκαν υπέρ της σύλληψης του μάρτυρα.

Πόλωση και στην αυλαία

Εκρηκτικό ήταν το κλίμα ακόμη και στην αυλαία της συνεδρίασης, με συνεχείς διακοπές, αντεγκλήσεις και φραστικά πινγκ πονγκ.

Η Ζωη Κωνσταντοπούλου δεν σταμάτησε στιγμή να χαρακτηρίζει τους βουλευτές της ΝΔ ως «μαφιόζους», τον Μακάριο Λαζαρίδη ως «γυμνοσάλιαγκα» και «γελοίο» και τον Ανδρέα Νικολακόπουλο ως «υπαίτιο υπόθαλψης εγκληματία».

«Αυτές είναι φασιστικές νοοτροπίες. Θα κριθείτε από την επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά», διεμήνυσε ο πρόεδρος Ανδρέας Νικολακόπουλος. Πάντως, πάνω στην ένταση, βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε να της φωνάζει: «έχετε ψυχολογικά».

Σημειωτέον, πως η επιτροπή αποφασίζει για τη δίμηνη παραίτηση των εργασιών της εξεταστικής, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.



ΝΔ: Η Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε την Εξεταστική σε προσωπικό θέατρο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο θεσμικών ενεργειών

Πηγές της ΝΔ, επεσήμαναν πως η σημερινή εικόνα της εξεταστικής «αμαυρώθηκε» από τη συστηματική προσπάθεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου «να μετατρέψει μια θεσμική διαδικασία σε προσωπικό της θέατρο».

«Οι συνεχείς διακοπές της, οι ύβρεις προς συναδέλφους, η απαράδεκτη σεξιστική επίθεση κατά της προεδρεύουσας Μαρίας Συρεγγέλα και η εμμονή της να παίζει τον ρόλο του αυτόκλητου ανακριτή υπονομεύουν την ίδια την αξιοπιστία της Επιτροπής», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και τόνιζαν πως θα εξεταστεί εάν η στάση της παραβίασε τον Κανονισμό της Βουλής ή αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την προστασία του κύρους της επιτροπής.