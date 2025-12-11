Χαμός στους διαδρόμους της Βουλής με Ζωή και «Φραπέ»: Κυνηγητό, φωνές και απειλές

Στην καταγγελία πως ο «Φραπές» εκτόξευσε απειλές εναντίον της, προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής της συνεδρίασης της εξεταστικής, του ζήτησε το λόγο, παρουσία δημοσιογράφων, εκείνος ωστόσο την αγνόησε.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί και στο παρακάτω βίντεο:

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Φραπές απείλησε πως θα με σκοτώσει και πως θα μου στρίψει το λαρύγγι! pic.twitter.com/02SAHD03Cb — Flash.gr (@flashgrofficial) December 11, 2025

Παρεμβαίνοντας δευτερόλεπτα αργότερα στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε: «Ο κύριος Ξυλούρης ούρλιαζε και έλεγε πως “θα τη σκοτώσω και της στρίψω το λαρύγγι”. Διατύπωσε απειλές δολοφονίας εις βάρος μου. Μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες. Όταν διακόψατε τη συνεδρίαση, του τα είπα του ίδιου, παρουσία δημοσιογράφων κι εκείνος προχωρούσε υπό την προστασία των αστυνομικών της Βουλής. Με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικό αρχηγό ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι. Υποθάλπετε εγκληματία κύριε Νικολακόπουλε, σας καταγγέλλω. Καλώ τους εισαγγελείς της χώρας να παρέμβουν», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι ποινικό αδίκημα, όχι μόνο καταδικαστέο, εάν ειπώθηκε», ανέφερε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος.