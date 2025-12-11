Να συλληφθεί ο «Φραπές» ζήτησε η Κωνσταντοπούλου - Διεκόπη η συνεδρίαση της εξεταστικής

Χωρίς τέλος η πόλωση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, καθώς ακόμη και μετά από το πέρας της εξέτασης του «Φραπέ», η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψή του.



Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος ζήτησε από τον μάρτυρα να επιστρέψει στην αίθουσα προκειμένου να είναι παρών κατά τη συζήτηση για τη διαβίβαση της κατάθεσης του στον εισαγγελέα, ωστόσο τελικώς διέκοψε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα που είχαν οξυνθεί, λόγω και των συνεχών διακοπών από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Κύριε μάρτυρα σας ευχαριστούμε. Θα ελέγξουμε τα πάντα από αυτά που είπατε



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι αυτόφωρο αδίκημα, τον προστατεύεται αυτή τη στιγμή! Τον φυγαδεύσατε!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι αυτόφωτο το αδίκημα και τον φυγαδεύσατε! Ενώ πρέπει να διαταχθεί η σύλληψή του! Του δίνετε χρόνο και είναι υπόθαλψη! Να γυρίσει πίσω!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν έχω τη δυνατότητα να συλλάβω κανέναν! Ζητήστε από τον μάρτυρα να μην αποχωρήσει, μπορεί να χρειαστεί.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού βρίσκετε; Να είναι εδώ να φαίνεται! Δεν απομακρύνεται από την αίθουσα! Να καθίσει εκεί να φαίνεται!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Είναι αντικοινοβουλευτική η συμπεριφορά σας! Ωραία, να επιστρέψει ο μάρτυρας.



Μακάριος Λαζαρίδης: Τι ζητάτε, δεν καταλαβαίνω…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σύλληψη με αυτόφωρο!