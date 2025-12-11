Όλοι εναντίον όλων στην εξεταστική: «Μύλος» και με τη Μιλένα η Ζωή

Μετά από τον Κώστα Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τη Νέα Δημοκρατία, και η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε τη φραστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα.

«Καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις και σεξιστικές επιθέσεις όπως αυτές που ακούστηκαν», ανέφερε, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει πως το ΠΑΣΟΚ κάνει το χατίρι στην πλειοψηφία. «Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει χατίρια», αντέτεινε η Μιλένα Αποστολάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει: «ναι, το ειδαμε. Τι ντροπή!».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάρφωσε» το ΠΑΣΟΚ και με φόντο την καταγγελία της περί απειλών από τον «Φραπέ». «Για όσα κατήγγειλα δεν λέτε τίποτα; Να πάρω το 100!», της φώναξε.

Τότε, η Μιλένα Αποστολάκη καταδίκασε τις απειλές που δέχθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας: «Μένουμε όλοι άναυδοι. Ελπίζω να υπάρχουν αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες που θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν όσα καταγγέλλετε κυρία Κωνσταντοπούλου».

Κατά πως φαίνεται, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν καλύφθηκε από το σχόλιο της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, καθώς συνέχισε να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ. «Ελπίζετε, αλλά δεν τον ρωτάτε τον ίδιο να σας πει. Τι ντροπή! Οι επισυνδέσεις…», σχολίασε με νόημα.