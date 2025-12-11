Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναβρασμό - Συρεγγέλα κατά Ζωής: Η συκοφαντία της δε θα μείνει αναπάντητη

Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση για την εξέλιξη της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, απάντησε δημόσια και με οξύτητα στις επανειλημμένες επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα κατηγόρησε ευθέως την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας για «θλιβερή μικροπολιτική εμμονή» και συστηματική χρήση ψευδών ισχυρισμών.

«Μέσα σε 6 ημέρες η κα Κωνσταντοπούλου έχει πει χωρίς ίχνος ντροπής 6 φορές το ίδιο ψέμα. Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου - λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της εξεταστικής - αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα.

Το επίκεντρο της έντασης είναι η επιμονή της Ζωής Κωνσταντοπούλου να συνδέει τη Μαρία Συρεγγέλα με την Πόπη Σεμερτζίδου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε ότι η Σεμερτζίδου «έλυνε και έδενε, όπως γράφουν στο διαδίκτυο, στο γραφείο της κ. Συρεγγέλα» και ότι «είναι φωτογραφισμένη να είναι συνεργάτης της κ. Συρεγγέλα και όχι φιλοξενούμενη στο γραφείο της».

Η δήλωση της Αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής συνιστά πλήρη άρνηση οποιασδήποτε συνεργασίας ή ουσιαστικής εμπλοκής της Σεμερτζίδου στο γραφείο της, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πρόθεσή της να μην αγνοήσει πλέον τις επιθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή περαιτέρω νομική ή πολιτική αντίδραση στη φερόμενη ως «συκοφαντία».