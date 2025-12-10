Νέες κόντρες της Ζωής: Μετωπική με Ταχιάο και προσκλητήριο ανατροπής της κυβέρνησης

Σε νέα μετωπική σύγκρουση, αυτή τη φορά με τον Νίκο Ταχιάο, ενεπλάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υφυπουργό Υποδομών να προειδοποιεί πως θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε κοντραριστεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο τα άδεια έδρανα της Ολομέλειας, η αντιπαράθεση ωστόσο κατέληξε στο... προσκλητήριό της για ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για «κακοποιά στοιχεία», προκαλώντας την οργή του Νίκου Ταχιάου. «Υπαινίχθηκε ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Την περασμένη εβδομάδα με αποκάλεσε ακραία σεξιστή. Σκέφτομαι σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε», είπε ο υφυπουργός, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην κάνει βήμα πίσω.

«Τί δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τί δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;», τον ρώτησε και μάλιστα τον προκάλεσε να καταθέσει μήνυση εις βάρος της, εφόσον το επιθυμεί.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε. Με απωθεί η λογική του Βισίνσκι, λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος, επιμένοντας πως δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. «Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν έχω δίκιο εγώ ή εσείς», ανέφερε με νόημα.

Η κόντρα με τον Γιαννούλη και το προσκλητήριο ανατροπής της κυβέρνησης

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εγκάλεσε όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και την αντιπολίτευση για την εικόνα των άδειων εδράνων της Ολομέλειας.

Ο Χρήστος Γιαννούλης σήκωσε το γάντι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, «καρφώνοντας» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία όπως είπε, ανέλαβε ρόλο «απουσιολόγου», καταλογίζοντάς της «συμπλεγματική και ανερμάτιστη ισοπέδωση των πάντων» και μιλώντας για «διαγκωνισμό με το υποδεκάμετρο για το ποιος εκφράζει καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών».

Στις φωνές μάλιστα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επέμεινε από το έδρανο πως «είναι άδεια η αίθουσα», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αντέτεινε πως δεν ευθύνεται το κόμμα του γι’αυτό. «Ο εχθρός δεν είναι στα αριστερά σας, αλλά στα δεξιά σας!» της επεσήμανε.

Εκείνη πάντως, όχι μόνο επέμεινε στις αιχμές, υποστηρίζοντας πως εάν ήταν γεμάτα τα έδρανα της αντιπολίτευσης οι κυβερνητικοί δεν θα έκαναν παρέλαση, αλλά αποφάσισε να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα να ρίξουν την κυβέρνηση.

«Θέλετε κύριοι να τους ρίξουμε; Στην αντιπολίτευση μιλάω! Εγώ θέλω και σας προσκαλώ να το κάνουμε και να μην τους αφήνουμε να ποδοπατάνε τον κόσμο!», υποστήριξε, κοιτώντας προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.