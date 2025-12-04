«Ρινγκ» η εξεταστική με Κωνσταντοπούλου-Μαγειρία: Βλάχικα, ταγματασφαλίτες και... Πλεύση Λασπολογίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Χρήστος Μαγειρίας. Το «υλικό» εύφλεκτο, μιας και αμφότεροι είναι εντόνως συγκρουσιακοί, με το ντουέτο - «φωτιά» να δίνει μάχη μέχρι τελικής πτώσεως στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Μετά από το σκληρό μπρα ντε φερ με τη Πόπη Σεμερτζίδου ή αλλιώς «αγρότισσα με τη Ferrari», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε νέο ματς με τον κτηνοτρόφο σύντροφό της, με τους μεταξύ τους διαλόγους να εκτός από εκρηκτικοί και… οριακά σουρεαλιστικοί, καθώς έφτασαν από τα βλάχικα μέχρι τους ταγματασφαλίτες και τη Δόρα Στράτου. Από τα βέλη της Ζωής Κωνσταντοπούλου μάλιστα δεν γλίτωσε ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ούτε οι βουλευτές της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλλα και Κώστας Σκρέκας.

Οι στιχομυθίες ανάμεσα στους Ζωή Κωνσταντοπούλου και Χρήστο Μαγειρία είναι αποκαλυπτικοί:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρετε τον κύριο Τασούλα;

Μάρτυρας: Κατάγεται από τα Γιαννενα και είμαι περήφανος γι'αυτό. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος είναι, έχει κύρος, δεν μπορείτε να του ρίξετε λάσπη. Δεν έχω σχέσεις. Γνώριζε τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου που ήταν μεγαλοκτηνοτρόφος. Τον βλέπεις τον πρόεδρο στην πλατεία στο Μέτσοβο και σου μιλάει βλάχικα, χωρίς να είναι βλάχος και σου λέει: «Τσι φατς, Μπούνα ες».



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μας είπατε πως η αδερφή σας πέθανε στα βουνά.



Μάρτυρας: Θα ευχόσασταν να έχει πεθάνει όλη η οικογένεια στα βουνά.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο, έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και έρχεστε και επικαλείστε νεκρά παιδιά. Συλληφθήκατε για αρχαιοκαπηλία;



Μάρτυρας: Δεν θα λέτε άλλα λόγια!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αλλού αυτά! Δεν θα δίνετε εντολές!



Μάρτυρας: Καμία κατηγορία δεν υπάρχει! Κανένα βούλευμα! Είστε μορφωμένη, αλλά το παίζετε πονηρή! Αυτό είναι το επίπεδό σας! Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη μας!

«Πλεύση Λασπολογίας θα έπρεπε να λέγεται το κόμμα σας!»

Ακολούθησε και… δεύτερο ημίχρονο έντασης, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση του μάρτυρα σχετικά με έρευνα για «αρχαιοκαπηλία», όπως είπε και οπλοκατοχή.



Ο κτηνοτρόφος τότε αναφώνησε θιγμένος «θα γίνεις ρεζίλι», σχολιάζοντας πως το κόμμα της θα έπρεπε να λέγεται «Πλεύση Λασπολογίας». Στην κόντρα «ενεπλάκη» και ο αποθανών πατέρας του Χρήστου Μαγειρία και κάπως έτσι η ατμόσφαιρα μύρισε μπαρούτι.



Αυτός είναι ο νέος γύρος της κόντρας:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Κτηνοτρόφος με Φεράρι ύποπτος για αρχαιοκαπηλία”, σας διαβάζω το δημοσίευμα από το 2015.



Μάρτυρας: Θα γίνετε ρεζίλι, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια δικογραφία. Κοιτάτε μόνο πως να με ξεφτιλίσετε. Φέρτε το εδώ το βούλευμα και τότε θα ξεβρακωθώ, είναι ψέματα αυτά που λέτε. “Πλεύση Λασπολογίας” θα έπρεπε να είναι το όνομα του κόμματός σας!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμή μας να εξανίσταστε!



Μάρτυρας: Υπογράψτε την άρση ασυλία σας για να σας κάνω μήνυση! Πάρτε την προανακριτική και εαν βρεις μέσα Μαγειρία, τότε τρύπα μου τη μύτη!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλο μαγκιά είστε! Δεν μου λέτε, λίρες βρήκατε;



Μάρτυρας: Είναι ανέκδοτο, είναι αίνιγμα. Δεν το ξέρω.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει όρκο.



Μάρτυρας: Δεν βρήκα, όχι!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς ξέρετε τον κύριο Σκρέκα;



Μάρτυρας: Ξέρω τον πατέρα του τον κύριο Θόδωρα…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ήταν στην ΛΑΡΚΟ…



Μάρτυρας: Στο τέλος θα μου χρεώσετε κανένα πυρηνικό πύραυλο…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζευτείτε λίγο. Για οπλοκατοχή δεν συλληφθήκατε;



Μάρτυρας: Τρία πιστόλια, κειμήλια του πατέρα μου ήταν. Τι σχέση έχουν τρία πιστόλια του 40 με την πολεμική βιομηχανία;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αντάρτης ήταν;



Μάρτυρας: Ήταν δεξιός, εγώ δεν ξέρω δεξιό αντάρτη. Αφήστε στην άκρη τον νεκρό πατέρα μου.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς βάλετε τους πεθαμένους στη συζήτηση. Ήταν ταγματασφαλίτης;



Μάρτυρας: Τι ρωτάτε; Αναφέρετε τα κοκαλάκια του πατέρα μου. Αφήστε τον συχωρεμένο εκεί που είναι!

«Με άκουσες; Πρόσεχε πως μου μιλάς!»

Η ομηρική μάχη συνεχίστηκε, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενοχλήθηκε επειδή ο μάρτυρας της απευθύνθηκε στον ενικό, ενώ αίσθηση προκάλεσε και ο διάλογός τους με φόντο την προέλευση των χρημάτων της μητέρας του:

Μάρτυρας: Με άκουσες;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε πως μιλάτε.



Μάρτυρας: Κι εσύ σε μένα.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με άκουσες; Θα προσέχεις πως μιλάς, αφού χρησιμοποιείς ενικό.



Μάρτυρας: Έχουμε τα ίδια δικαιώματα.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εδώ είσαι μάρτυρας! Έχεις έρθει με θράσος που έχεις φάει με χρυσά κουτάλια, δεν απαντάς σε τίποτα και κάνεις μαγκιές! Που είχε τα χρήματα η μητέρα σας και αγόρασε τα κτήματα το ‘72;



Μάρτυρας: Ρώτα την. Ήταν χορευτής. Ήταν ηθοποιός στη Δόρα Στράτου. Έπαιρνε 300 δραχμές στην κάθε παράσταση.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τον χορό έκανε περιουσία…. Για να καταλάβει ο κοσμάκης τι δούλεμα τρώει και πως αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο και δεν ντρέπεστε.



Μάρτυρας: Τα πρόβατά μου αρμέγω.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας κοινός κακοποιός.



Μάρτυρας: Κάνει προβοκάτσια και αντιπολίτευση. Να μου φέρετε καταδικαστική απόφαση. Είστε πολύ καλή παραποιητής της αλήθειας.

Άγρια κόντρα και με την Συρεγγέλα: «Επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλλα, μιλώντας για σχέσεις της με την Πόπη Σεμερτζίδου, προκαλώντας την οξεία αντίδρασή της, καθώς και τη σαφή της προειδοποίηση πως «επιφυλάσσεται για τα νόμιμα δικαιώματά της».



Ακολουθούν οι διάλογοι:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τι σχέση έχει η Μαρία Συρεγγέλα με τη σύντροφό σας;



Μάρτυρας: Τι σχέση;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοώ ερωτική… Πολιτική σχέση. Εδώ βλέπω φωτογραφία τους από το 2020.



Μαρία Συρεγγέλα: Συνήθως οι σύζυγοι δεν ενημερώνουν τους συντρόφους τους. Ενδιαφέρεστε και για τα δικαιώματα των γυναικών…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για να δείτε σε ποιο επίπεδο μπαζώνετε.



Μαρία Συρεγγέλα: Έγινε επί προσωπικού επίθεση στο πρόσωπό μου. Ψεύδεται για μια ακόμη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε πως η κυρία Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου μου. Σαφώς δεν ισχύει. Συναντάμε τον κόσμο μας, δεν βγαίνουμε με ΑΙ να συναντάμε τους ψηφοφόρους μας. Με είπε διαπλεκόμενη. Θα σας ζητήσω να μου ζητήσετε συγγνώμη, αλλιώς επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις για τη σχέση με την Σεμερτζίδου. Είναι ξεκάθαρο πως διαπλέκεστε.