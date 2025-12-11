Ώρα «Φραπέ»: Καταθέτει o πρωταγωνιστής της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ήταν 20 Νοεμβρίου, όταν ο «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, έστελνε υπόμνημα στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνοντας πως δεν προτίθεται να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου.

Η ΝΔ αποφάσισε να τον στείλει στον εισαγγελέα, διαβιβάζοντας την υπόθεσή του στη Δικαιοσύνη προκειμένου να κρίνει εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας, ενώ η αντιπολίτευση, σύσσωμη, ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του. Η άρνησή του να παραστεί, πυροδότησε νέο, σφοδρό κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Είκοσι δύο ημέρες μετά και ύστερα από την επανακλήτευσή του με εισήγηση της πλειοψηφίας, ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη αναμένεται - όπως κατατείνουν όλες οι ενδείξεις - να περάσει επιτέλους το κατώφλι της επιτροπής. Ο ίδιος εξάλλου έχει διαμηνύσει σε τηλεοπτικές του παρεμβάσεις πως αυτή τη φορά θα έρθει και θα καταθέσει «με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία».

Σκηνικό πόλωσης

Εδώ και αρκετές εβδομάδες η επιτροπή στροβιλίζεται στη δίνη της έντασης με την εξέταση του ζεύγους Σεμερτζίδου - Μαγειρείακαι του «Χασάπη», σκηνικό που αναμένεται να επαναληφθεί και σήμερα με την κατάθεση ενός από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές των «καυτών» διαλόγων της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Σε μια από τις στιχομυθίες που είχαν προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις το περασμένο καλοκαίρι, ο «Φραπές» συνομιλώντας με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ακούγεται να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…».

Τα βλέμματα στρέφονται αναπόφευκτα σε όσα θα πει ο μάρτυρας για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία είχε περιγράψει ένα καθεστώς φόβου, απειλών και τρομοκράτησης εις βάρος της.

Ο «Φραπές» θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και για την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.