Θεσμικό και προοδευτικό μέτωπο για το άρθρο 86 «χτίζει» ο Νίκος Ανδρουλάκης

Για το ΠΑΣΟΚ, τα ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη ιεραρχούνται ως πολύ σημαντικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα τοποθετεί στη βιτρίνα των πολιτικών του προτεραιοτήτων.

Δεν είναι εξάλλου λίγες οι φορές που αναφέρεται στη μεγάλη σημασία που διαδραματίζουν τα θέματα αυτά για την εικόνα έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα που σχηματίζουν οι πολίτες, μια εικόνα που επιδεινώνει ακόμη περισσότερα εξαιτίας των φαινομένων διαφθοράς και ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων.

Στην κατεύθυνση αντιστροφής αυτής της εντύπωσης και με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό – συστημικό κόμμα, ναυαρχίδα των αλλαγών -ενόψει και της έναρξης της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση- αποτελεί το άρθρο 86, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι αλλαγές στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πάρει ανοιχτά θέση υπέρ γενναίων τροποποιήσεων και στα δύο αυτά θέματα. Για το μεν πρώτο, πρόσφατα προανήγγειλε πρωτοβουλία διαλόγου με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και το επόμενο διάστημα αναμένεται να στείλει και σχετική επιστολή με αποδέκτες κατά πάσα πιθανότητα τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Εκτός των άλλων, η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη διάθεση της Χαριλάου Τρικούπη για γέφυρες εξ αριστερών που θα λειτουργούσαν ως ανάχωμα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν μπορεί να υπάρχει το άρθρο 86 και να εργαλειοποιείται για να έχουν ατιμωρησία ισχυρά πολιτικά πρόσωπα στο περιβάλλον του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Πρέπει να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Χρειαζόμαστε μια ποιοτική δημοκρατία και μεγάλες αλλαγές στο Σύνταγμα», έχει υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να προλάβει την κυβέρνηση στις δικές της προεργασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, δημιουργώντας ένα συμπαγές μέτωπο ευρύτερων δυνάμεων υπέρ των αλλαγών που προτείνει.

Για το δεύτερο θέμα, το ΠΑΣΟΚ έχει προ μηνών πραγματοποιήσει ημερίδα όπου παρουσίασε δέσμη μέτρων θωράκισης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης όπως να μη μπορεί ένας δικαστής για διάστημα τεσσάρων ετών από την αφυπηρέτησή του να πάρει δημόσια θέση. «Πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες, θεσμικές πρωτοβουλίες για να σταματήσουν τα παζάρια κάτω από το τραπέζι. Για να ενισχύσουμε ξανά την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, που καταρράκωσε ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζοντας την παράδοση Τσίπρα – Καμμένου», είναι τα λόγια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Με Βενιζέλο

Σήμερα το απόγευμα στις 18.00 στην ΕΣΗΕΑ, το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία - Insocial σε συνεργασία με τους τομείς Θεσμών & Διαφάνειας και Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής ανοίγει τη δημόσια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση συνολικά διοργανώνοντας εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και να χαιρετίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο οποίος με τις νομικές γνώσεις και το ειδικό πολιτικό του βάρος θα συμβάλλει στην προώθηση των θέσεων του κόμματος από το οποίο προέρχεται.

Πρόσφατα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε μιλήσει ανοιχτά για καταστρατήγηση του άρθρου 86 από την παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία, είχε εμφανιστεί θετικός στην αναθεώρησή του, αλλά διευκρίνισε ότι και το ισχύον Σύνταγμα, που έχει σε σημαντικό βαθμό διαμορφωθεί και από τον ίδιο προβλέπει τις απαραίτητες θεσμικές δικλείδες (πχ η ύπαρξη ενός τριμελούς εισαγγελικού οργάνου, το οποίο πρέπει να αποφαίνεται επί των προτάσεων κατηγορίας κατά υπουργών) για να μην μένουν οι πολιτικά υπεύθυνοι στο απυρόβλητο.

Τέλος, από τα στοιχεία της εκδήλωσης που θα συζητηθούν είναι και οι παρουσίες στο ακροατήριο, αν δηλαδή, εκτός από στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα θελήσουν να βρεθούν στην αίθουσα και παράγοντες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, στο πλαίσιο της εν εξελίξει κεντροαριστερής ζύμωσης.