Σύντροφος Σεμερτζίδου στην εξεταστική: 25 χιλιάδες κέρδη από λαχεία, δώρο της μητέρας μου η Ferrari

Απαντήσεις για όλα όσα του αποδίδονται, τόσο για τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια - τα οποία υπολόγισε σε περίπου 25.000 ευρώ - όσο και για τα πολυτελή ΙΧ, δίνει αυτή την ώρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου (της επονομαζόμενης «αγρότισσας με τη Ferrari») του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

«25 χιλιάρικα τα κέρδη από λαχεία»

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας υποστήριξε πως συνολικώς έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια από το 2019 έως και σήμερα ποσά ύψους 25.000 ευρώ. «Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι Τζόκερ. Και πριν από το ‘19 κέρδισα κάποια ποσά, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ», ανέφερε.

«Δώρο της μητέρας μου η Ferrari, δεν την έκλεψε και δεν τη χρωστάω σε κανέναν»

Ο Χρήστος Μαγειρίας απάντησε για την επίμαχη Ferrari και τα υπόλοιπα πολυτελή ΙΧ που έχει στην κατοχή του. «Αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους. Προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο», απάντησε αρχικώς ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως: «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν».

«Θάβουμε μια οικογένεια, ρίχνουμε λάσπη. Είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές έχω ελεγχθεί. Τον Οκτώβριο ήρθε η ΣΔΟΕ και δίωξη οικονομικού εγκλήματος και μου έκαναν αιφνίδιο έλεγχο και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε», κατέθεσε.

«Παραπληροφόρηση το πόρισμα»

«Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;», τον ρώτησε τότε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να ισχυρίζεται πως ο εισαγγελέας έβγαλε «βιαστικό πόρισμα» το οποίο «βασίζεται μόνο και μόνο σε υπόνοιες», κατόπιν πίεσης από ψευδή δημοσιεύματα. Ενημέρωσε μάλιστα πως έχει προσφύγει κατά του πορίσματος, το οποίο χαρακτήρισε ως «παραπληροφόρηση».



Σημειωτέον, πως ο μάρτυρας ανέφερε πως την εξαετία ‘19-’25 έχει λάβει από επιδοτήσεις 593.000 ευρώ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο στα ποσά των συγγενών του, λέγοντας πως δεν έχει την άδειά τους.

«Έχουμε περάσει δύσκολα, η μητέρα μου μας έστειλε σε ορφανοτροφείο»

Ο ίδιος περιέγραψε πως η οικογένειά του έχει βιώσει πολλές δυσκολίες. Όπως ανέφερε: «Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την οικογένειά μου. Έχουμε βιώσει δύσκολα χρόνια, είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μας είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς».