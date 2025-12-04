Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Ένταση με την κατάθεση Μπουνάκη: 35 ΚΥΔ από όλη την Ελλάδα δήλωναν στην Κάρλα

Η φερόμενη εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ του αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη, του οποίου η εταιρεία που δραστηριοποιείται ως ΚΥΔ φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να είχε δηλώσει δημόσιες εκτάσεις στην λίμνη Κάρλα, βρίσκεται στο επίκεντρο της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από νωρίς το πρωί σε κλίμα έντασης.

Ο μάρτυρας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται τους τελευταίους μήνες περί μαϊμού καταχωρήσεων στην λίμνη Κάρλα, καθώς δείχνοντας στην εξεταστική τους σχετικούς χάρτες, κατέθεσε πως στην πραγματικότητα «το επίμαχο αγροτεμάχιο δεν είναι μέσα στη λίμνη. Δεν είναι δημόσιες αυτές οι εκτάσεις. Το σύστημα το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει τη δήλωση δημόσιων εκτάσεων. Δεν σε αφήνει το σύστημα να το δηλώσεις», όπως υποστήριξε.

«35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα δήλωναν στην Κάρλα»

Ο Νίκος Μπουνάκης κατέθεσε πως άλλα 5 ΚΥΔ από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και πως «συνολικώς 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα δήλωσαν 1200 στρέμματα με online δηλώσεις».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, αναφορικώς με τη μισθώτρια των επίμαχων εκτάσεων στην Κάρλα, η οποία φέρεται να δήλωνε μόνο 9 στρέμματα με ελιές στην Κρήτη, ο μάρτυρας ανέφερε: «Οι αιτήσεις γίνονται με ευθύνη των παραγωγών, είναι συγκεκριμένη η ευθύνη των ΚΥΔ. Δεν πέρασα εγώ σεμινάριο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι ιδιοκτήτης της επιχείρησης, υπάρχει υπεύθυνη πιστοποιημένη γι’αυτό».

Ένταση με τον Λαζαρίδη: «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη!»

Ένταση προκλήθηκε στην αίθουσα όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε για τη συνεργασία του ΚΥΔ του μάρτυρα με τον Μιχάλη Κουτσάκη, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά, με τον Νίκο Μπουνάκη να υποστηρίζει πως «βρίσκεται στη φυλακή για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας».

«Ο στενός σας συνεργάτης κατηγορείται για ψευδώς δηλωθέντα αγροτεμάχια για την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας. Για ποιο λόγο μεταφέρετε χρήματα στον κύριο Κουτσάκη εκτός της μισθοδοσίας του;», τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ, με εκείνον να απαντά πως «τα χρήματα αυτά είναι οι συμβάσεις που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «όλα είναι τιμολογημένα και κατατεθειμένα στην εφορία».

«Έχετε πιαστεί ψευδόμενος. Σας πιάσαμε με τη γίδα την πλάτη! Είναι στενός σας συνεργάτης και είναι στη φυλακή σήμερα!», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.



ΝΔ: Θα τον αποπέμψει ο Ανδρουλάκης;

Πηγές της ΝΔ μάλιστα υποστήριζαν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «εκτεθειμένο» μετά από τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Μπουνάκη, διερωτώμενες εάν «θα τον αποπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή εάν θα συνεχίσει να τον καλύπτει».

Σημειωτέον πως ο μάρτυρας, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε: «Είμαι ΠΑΣΟΚ από 14 χρονών. Είμαι πολύ ΠΑΣΟΚ. Είμαι και πολύ καλός φίλος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φίλος και υποστηρικτής του».