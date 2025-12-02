Στη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα οι καταθέσεις Σεμερτζίδου και «Χασάπη» για τα λαχεία

Την άμεση αποστολή των καταθέσεων της Πόπης Σεμερτζίδου (αγρότισσα με τη Ferrari), του Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης»), καθώς και του Χρήστου Μαγειρία (σύντροφος της Σεμερτζίδου ο οποίος καταθέτει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου) στη Δικαιοσύνη, αλλά και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διερευνηθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως ποσά σε τυχερά παιχνίδια, ζητά η ΝΔ.



Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, καταλόγισε στην αντιπολίτευση «παιδική προσέγγιση» όσον αφορά τις καταθέσεις των μαρτύρων οι οποίοι υποστήριξαν πως συγγενικά τους πρόσωπα είχαν κερδίσει ποσά σε λαχεία.



Σε αυτό το φόντο, αιτήθηκε οι καταθέσεις της Πόπης Σεμερτζίδου, του Ανδρέα Στρατάκη, αλλά και η επικείμενη κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, να σταλούν άμεσα στη Δικαιοσύνη, καθώς και στον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να διαπιστωθεί πως ακριβώς κερδήθηκαν αυτά τα λαχεία.



Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, μέσω του Βασίλη Κόκκαλη, ζήτησε να προσκομιστεί τυχόν έλεγχος που έχει γίνει από το ΣΔΟΕ για όλα αυτά τα πρόσωπα που κέρδισαν ποσά από τυχερά παίγνια, αίτημα με το οποίο συμφώνησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάρτυρας ζήτησε να μην μεταδοθεί δημόσια η κατάθεσή της

Εντωμεταξύ, στη σημερινή συνεδρίαση καταθέτει η Δέσποινα Μαρκοπούλου, ορκωτή λογίστρια του ΣΟΛ, η οποία με επιστολή της ζητά πως να μην μεταδοθεί δημοσίως η κατάθεσή της, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, δεδομένης της ομόφωνης απόφασης της εξεταστικής για ανοιχτές συνεδριάσεις



«Εάν επιμείνει η μάρτυρας, τότε να σταλεί στη Δικαιοσύνη για απείθεια», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ουδείς ζήτησε τη συναίνεσή της, ενώ επικαλέστηκε τη διαχρονική παράδοση της Βουλής για δημόσιες συνεδριάσεις των εξεταστικών.