ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεχόμαστε απειλές» - Τι καταγγέλλει η Πόπη Σεμερτζίδου

Νέα απάντηση, μετά τη σωρεία αντιδράσεων που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε η Πόπη Σεμερτζίδου.

Μετά τις αναφορές που έγιναν για τη Φεράρι, τη φερόμενη άγνοιά της για όσα φέρεται να έπραξε ο σύντροφός της, αλλά και για το ζήτημα των κερδών από τυχερά παίγνια, η ίδια μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, καταγγέλλοντας ότι δέχεται απειλές, τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της.

Όπως τόνισε, το τελευταίο διάστημα βιώνει μια για άδικη στοχοποίηση και δημόσια «δίκη» χωρίς στοιχεία. «Περνάμε δύσκολα τον τελευταίο καιρό, γιατί όλο αυτό που γίνεται είναι πολύ άδικο καταρχήν, δε μπορεί ο καθένας να παίρνει, να κόβει, να ράβει βίντεο και να παίζει και να παρουσιάζει τις ζωές μας ή οτιδήποτε όπως θέλει αυτός και να μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, τα έχει βάλει όλη η Ελλάδα μαζί μας;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορείς να κατηγορείς όμως, δεν μπορείς να βρίζει και δεν μπορείς να δικάζεις. Δεν μπορεί να γίναμε όλοι δικαστές τώρα. Και μπορεί να ακούγομαι θυμωμένη, αγανακτισμένοι, τι να πω δεν εύχομαι, δεν εύχομαι κανένας να μπει στη θέση τη δική μας. Ούτε στον εχθρό μου δε το εύχομαι αυτό», συνέχισε. «Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας. Είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο;» είπε.

«Βρίζουν χυδαία, απειλούν»

Όπως υποστήριξε, τα υβριστικά σχόλια και οι απειλές φαίνεται να υποκινούνται συστηματικά. «Ξεκινάνε να βρίζουν δημόσια, να λένε και αρχίζουν οι υπόλοιποι από κάτω να συμπληρώνουν. Αυτό κάποιος το υποκινεί. Κάποιος το δημιουργεί. Βρίζουν χυδαία, απειλούν. "Θα σε βρούμε, θα σε κάνουμε, θα πάθεις και ο έτσι και ο αλλιώς και εσύ και η μάνα σου και ο πατέρας σου και ο άντρας σου" και ό,τι θέλεις».

«Μπήκε κανένας στη διαδικασία από όλους αυτούς που μας κρίνουν και μας δείχνουν με το δάχτυλο και μας βρίζουν και μας απειλούν να μάθουν ποια είναι η Πόπη και ποιος είναι ο Χρήστος; Και πώς δουλεύουν και πώς δεν δουλεύουν;» αναρωτήθηκε.

Μάλιστα, επεσήμανε τις πιέσεις που έχει δεχτεί η οικογένειά της, κάνοντας λόγο για τηλεφωνικές επιθέσεις στους γονείς της. «Την μητέρα μου την παίρνουν τηλέφωνο και τη βρίζουν. Ο πατέρας μου. Είναι σε μια κατάσταση που είναι και την παίρνει δώδεκα η ώρα αυτές τις μέρες και τη βρίζουν το βράδυ για την κόρη της, για αυτήν, για την οικογένειά της. Ποιοι είναι αυτοί; Να είναι ο πατέρας μου σε αυτή την κατάσταση και να του λένε και "μπράβο σας έτσι μεγαλώσατε την κόρη σας".»