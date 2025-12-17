Νέα ένταση στην εξεταστική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Διακόπηκε η συνεδρίαση για να ηρεμήσουν

Διαρκή μικροεπεισόδια και εντάσεις πυροδοτούν στην εξεταστική επιτροπή οι συνεχείς διακοπές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την αντιπρόεδρο Μαρία Συρεγγέλα να διακόπτει για δέκα λεπτά τη συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Αφορμή της νέας παρέμβασης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στάθηκε η έντονη αντίδραση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη στον ισχυρισμό του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Μπούμπα περί παρακολουθήσεων βουλευτών από την κυβέρνηση.

Ακολουθούν οι διάλογοι της έντασης που οδήγησαν στην ολιγόλεπτη διακοπή:

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Από το κεφάλι τους τα βγάζουν;

Γιώργος Μυλωνάκης: Τα έχετε ακούσει;

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ο Μάριος Σαλμάς; Χωρίς αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς τι ρόλο παίζεται κυρία Συρεγγέλα; Και γιατί βαράνε τα χέρια τους οι βουλευτές της νέας Δημοκρατίας;

Λευτέρης Κτιστάκης: Γιατί ουρλιάζετε μέσα στα αυτιά μας. Δεν το έχετε καταλάβει ότι είναι ενοχλητικό;

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Τα τηλέφωνα, φως φανάρι, τα παρακολουθούσατε κύριε Μυλωνάκη, τώρα μην τρελαθούμε..

Γιώργος Μυλωνάκης: Είναι φως φανάρι; Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας.

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Να το πείτε στον κύριο Μπουκώρο, στον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σενετάκη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε; Κάντε μήνυση.