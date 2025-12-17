«Κόλαση» ξανά η εξεταστική: Βίντεο με φωνές, απειλές, μηνύσεις και τη...«σεξίστρια» Κωνσταντοπούλου

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και ιδίως η εξέτασή του από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τρεις συνολικώς διακοπές προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, αλλά και με καταγγελίες ακόμα και για βιντεοσκόπηση των βουλευτών και του υφυπουργού την ώρα που είχαν κλείσει οι κάμερες.



Λίγο μετά το σαραντάλεπτο επεισοδιακό τετ α τετ Μυλωνάκη - Κωνσταντοπούλου, η συνεδρίαση διεκόπη εκ νέου, λόγω των συνεχών διακοπών από την ίδια. Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε πως η «σεξίστρια» Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της διακοπής έβγαζε βίντεο και φωτογραφίες τους βουλευτές και τον υφυπουργό, επιτιθέμενη τόσο στον ίδιο λέγοντάς του: «πες θρασύδειλε τι έχεις πει για τον πατέρα μου», όσο και στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.



«Να μας απαντήσει για τα αμείλικτα ερωτήματα σε σχέση με τη ΜΚΟ η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να μας πει και εάν έπαιρνε επίδομα η μητέρα της ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί», της είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Θα δημοσιεύσω το βίντεό σας»

«Τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει γονυπετείς συγνώμη για τις συκοφαντίες σας. Θα σας κάνω αγωγή κύριε Λαζαρίδη και σε σας και στον κύριο Μητσοτάκη. Πείτε στον αρχηγό σας, τρεις αγωγές δώρο από εμένα» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραδέχθηκε πως βιντεοσκοπούσε τους βουλευτές και τον υφυπουργό, ενώ ενημέρωσε πως θα δώσει στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο μέσα από την αίθουσα στο οποίο, όπως υποστήριξε, «Μυλωνάκης και Λαζαρίδης συνεννοούνται», κάτι που, κατά την ίδια, συνιστά «ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικογραφίας». Όσο για τις καταγγελίες αναφορικώς με την επίμαχη ΜΚΟ, μίλησε για ένα φορέα με διαφανείς διαδικασίες.

Το «καυτό» τετ α τετ Μυλωνάκη - Κωνσταντοπούλου

Νωρίτερα, επί σαράντα λεπτά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο υφυπουργός είχαν σκληρό μπρα ντε φερ. «Εγκληματίας», «δόλιος» και «ποινικά υπόλογος» είναι μερικοί μόνο από τους χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε εναντίον του, ενώ ισχυρίστηκε πως «έχει ψευδορκήσει». Ο Γιώργος Μυλωνάκης ωστόσο απέκρουσε τις επιθέσεις χωρίς επί προσωπικού αναφορές, αλλά με μπόλικα «καρφιά».



«Με μπούλινγκ προσπαθείτε να τρομοκρατείτε! Κανένας από εμάς δεν τρομοκρατείτε!», ήταν η οργισμένη απάντηση του υφυπουργού, ο οποίος επεσήμανε με νόημα πως ο Άρειος Πάγος την κατήγγειλε για θεσμική απρέπεια. «Εάν αρχίσουμε να λέμε τι γράφει ο καθένας για εσάς, δεν θα τελειώσουμε ποτέ...», της είπε σε άλλο σημείο.



Ο πρώτος γύρος της έντασης πυροδοτήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις συζύγους των Γιώργου Μυλωνάκη και Μάκη Βορίδη, προκαλώντας πανδαιμόνιο στην αίθουσα και την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη. Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν εκρηκτικοί. «Είσαι σεξίστρια!», «μπείτε στο καβούκι σας!» και άλλα πολλά ειπώθηκαν:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποια η σχέση σας με τον Μάκη Βορίδη;



Γιώργος Μυλωνάκης: Έχουμε προσωπική σχέση, όπως με τους περισσότερους.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι σύζυγοί σας γνωρίζονται;



Γιώργος Μυλωνάκης: Ναι, είναι μια απλή κοινωνική συναναστροφή.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουν κοινωνικές επαφές;



Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι δυνατόν να μπλέκουμε τις συζύγους υπουργών εδώ μέσα;. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η σεξίστρια. Ντροπή της!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει αποκρυβεί η σχέση τους.



Μακάριος Λαζαρίδης: Θέλετε να αρχίσουμε να ρωτάμε εμείς για τις δικές σας σχέσεις και για τις σχέσεις του κυρίου Καραναστάση;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπείτε στο καβούκι σας!



Μακάριος Λαζαρίδης: Στο καβούκι σας να μπείτε εσείς! Αντε μπράβο, αρκετά! Μια σεξίστρια είστε!



Γιώργος Μυλωνάκης: Απαγορεύεται να γνωρίζονται οι σύζυγοί μας;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εαν χειρίζεστε την υπόθαλψη Βορίδη, ναι!



Γιώργος Μυλωνάκης: Έχουμε φτάσει στο διάταγμα. Εξαιρετικά πάμε....



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την κυρία Σεμερτζίδου τη γνωρίζει ο πρωθυπουργός;



Γιώργος Μυλωνάκης: Ο πρόεδρος της ΝΔ επειδή είναι αγαπητός στις περιοδείες του τον χαιρετάει ο κόσμος.

Γύρος δεύτερος: «Μήπως εσείς παρακολουθείτε τους βουλευτές σας κυρία Κωνσταντοπούλου;»

Η καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί παρακολούθησης βουλευτών από την κυβέρνηση έριξε νερό στο μύλο της έντασης, με τον υφυπουργό να διερωτάται με νόημα μήπως εκείνη είναι που παρακολουθεί την Κοινοβουλευτική της Ομάδα. Μάλιστα, επεφύλαξε ένα αιχμηρό καρφί από το παρελθόν και τις ημέρες της συνύπαρξής τους στη Βουλή.



Τότε ήταν που η συζήτηση εξετράπη, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «εγκληματία», χαρακτηρισμός ο οποίος οδήγησε αναπόφευκτα σε νέο επεισόδιο:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είχατε ενημερωθεί για την παραβίαση των γραφείων μου όταν ήσασταν γενικός γραμματέας της Βουλής;



Γιώργος Μυλωνάκης: Όχι, γνώριζα όμως για τα σημειώματα που βάζατε για κάμερες για να δώσετε συνεντεύξεις και χρησιμοποιούσατε το όνομά μου ενώ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αληθεύει ότι παρακολουθείτε τους βουλευτές της ΝΔ και χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο των ομιλιών;



Γιώργος Μυλωνάκης: Τώρα μιλάτε σοβαρά; Μόνο ως αστεϊσμούς μπορώ να τα εκλάβω. Μπορώ να το αντιστρέψω… Μήπως εσείς παρακολουθείτε μέλη της ΚΟ σας;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι σας απαντώ!



Γιώργος Μυλωνάκης: Κι εγώ όχι σας λέω!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε, είχατε άμεση εμπλοκή στον χειρισμό της υπόθεσης. Συγκαλύπτετε για λογαριασμό Βορίδη και συμμετέχετε στην υπόθαλψη εγκληματία;



Γιώργος Μυλωνάκης: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό; Χαρακτήρισε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου ως εγκληματία!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βεβαίως για τον Βορίδη λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη! Και εσάς χαρακτηρίζω ως εγκληματία! Υποκρύψατε το υπόμνημα Βάρρα! Δεν ήταν προσωπικό έγγραφο! Είστε υπαίτιος υπόθαλψης και υπεξαγωγής!



Γιώργος Μυλωνάκης: Ο Άρειος Πάγος δεν κατήγγειλε εμένα για θεσμική απρέπεια!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς τον διορίζετε τον Άρειο Πάγο…

«Εσείς έχετε πιάσει στασίδι στη Βουλή...»

Η ανταλλαγή αιχμών συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βάλει όχι μόνο κατά του υφυπουργού, αλλά και κατά του πρόεδρου της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλου, αποκαλώντας τον «ιπτάμενο πελταστή» και σχολιάζοντας πως «στο μέλλον θα είναι κατάπτυστος και στην κοινή καταγωγή μας στην Ηλεία». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο και την Ευαγγελία Λιακούλη, επειδή δόθηκε ο λόγος στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ενώ η ίδια υποστήριζε πως της αφαιρέθηκε.

Ένταση και με τον Μεϊκόπουλο

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έδειξε φωτογραφία του Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Γιώργο Μυλωνάκη να καλεί την αντιπολίτευση να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια:



Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ξέρετε σε ποιο σπίτι είναι; Είναι το σπίτι του Μανώλη του Ξυλούρη. Του αδερφού του κ. Ξυλούρη. Μαζί με τους Σκέρτσο και Αυγενάκη και παρακολουθούσαν τον αγώνα Ολυμπιακός – Φιορεντίνα. Είναι θεμιτό κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στο σπίτι αυτό;



Γιώργος Μυλωνάκης: Στο πλαίσιο μιας περιοδείας που συναντάς πρόσωπα, ποια είναι η ασφαλιστική δικλείδα που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο;



Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι σε σπίτι ελεγχόμενου.



Γιώργος Μυλωνάκης: Μπορεί να σημαίνει τα πάντα μπορεί και τίποτα. Θα ποινικοποιήσουμε τις…



Αλέξανδρος Μεικόπουλος: Αν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις;



Γιώργος Μυλωνάκης: Πώς τον είπατε; Κύριο Μανώλη;



Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Έλα τώρα που δεν τον ξέρεις...



Γιώργος Μυλωνάκης: Τέτοια παιχνίδια όχι σε μένα…Προσπαθώ να είμαι ευγενής, αλλά όχι τέτοια σε μένα. Το θεωρείτε σοβαρή πολιτική στάση;