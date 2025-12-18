Σταύρος Παπασταύρου σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία ανάμειξή μου στη λειτουργία ή το σύστημα πληρωμών»

«Δεν είχα καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Έγιναν τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας. H κυβέρνηση δεν πέτυχε».

«Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθη στα θέματα εποπτείας;», ρώτησε τον υπουργό ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Πολλά. Τεράστια. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε», απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει μία ολιστική διακομματική συζήτηση για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα. «Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, δεν πέτυχε να κάνει τη δουλειά καλά στον τομέα αυτό», τόνισε σε άλλο σημείο.

Την ίδια στιγμή, ερωτηθείς από το «γαλάζιο» εισηγητή για το εάν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για οικονομικό σκάνδαλο, δεδομένου ότι, όπως είπε, υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε πως συμμετείχε στις δυο συναντήσεις, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του '23, με τον Ευάγγελο Σημανδράκο, στον οποίο δόθηκε η κατεύθυνση «να πράξει ό,τι θεωρούσε σύννομο» για τις πληρωμές των 9.500 ΑΦΜ. Αναφέρθηκε δε στην αντιδικία που είχε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Την ίδια στιγμή, έθεσε ως στόχο της εξεταστικής, οι όποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τις διαχρονικές παθογένειες να τιμωρηθούν και να επιστραφούν τα χρήματα, καθώς και να διορθωθούν οι παθογένειες, ενώ ζήτησε η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Σημειωτέον πως πηγές του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλαν πως «η Νέα Δημοκρατία ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σταύρου Παπασταύρου ενώ η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη».