Μπρατάκος στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Επιτήδειοι διέπραξαν σοβαρές παρατυπίες»

Με την κατάθεση του Γιάννη Μπρατάκου, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην υφυπουργού στον πρωθυπουργό, έκλεισε ο κύκλος έρευνας της «γαλάζιας» περιόδου στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αμέσως μετά την εορταστική ανάπαυλα, το κατώφλι της αίθουσας 223 θα περάσουν οι υπουργοί και επικεφαλής του Οργανισμού της πενταετίας ‘15 - ‘19.

Γιάννης Μπρατάκος υποστήριξε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβανόταν στις δικές του αρμοδιότητές, ενώ ερωτηθείς για τα προβλήματα στον Οργανισμό, ανέφερε πως ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά την επιστολή Σημανδράκου. Ο ίδιος μίλησε και για την «εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, εάν ο κ. Σημανδράκος «σας είπε ότι δέχεται πιέσεις από τον υπουργό τον κύριο Αυγενάκη για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ», ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιουδήποτε».

«Επιτήδειοι διέπραξαν σοβαρές παρατυπίες»

«Υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;» τον ρώτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. «Επί της ουσίας η απάντηση είναι θετική, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν το όρο. Υπάρχει βαθιά σχέση κάποιων η οποία είναι δυσώδης. Δε θέλω να προτρέξω τη Δικαιοσύνη. Επιτήδειοι έχουν διαπράξει σοβαρές οικονομικές παρατυπίες οι οποίες πιθανότητα συνιστούν οικονομικά έγκλημα», απάντησε, σημείωσε ωστόσο πως «δεν γνωρίζει κανέναν από τους επιτήδειους».



Στον απόηχο δε της κόντρας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Μπρατάκος ανέφερε πως «είναι άδικο να την πληρώνει ο Ανδρουλάκης επειδή ο κουμπάρος του βρέθηκε εμπλεκόμενος, όπως είναι άδικο να την πληρώνει ο Μητσοτάκης επειδή ο πατέρας του πάντρεψε κάποιον πριν 30 χρόνια».