Αίτημα ονομαστικής από τη ΝΔ για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ υπέβαλε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Το «γαλάζιο» αίτημα είχε προαναγγελθεί δια χειλέων Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια επί του κρατικού προϋπολογισμού.

Απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είχε πει χαρακτηριστικά πως «είναι λίγο αντιφατική η στάση σας. Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη όταν πάει αυτός να αλλάξει αρνείστε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό, λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά: η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή και να δούμε, κ. Ανδρουλάκη, πώς θα τοποθετηθείτε, με την ψήφο σας», όπως είχε αναφέρει.

Αίτημα ονομαστικής κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα σήμερα ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει τις διατάξεις, σε διαφορετική περίπτωση γνωστοποίησε πως το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής, όπως και έγινε.

«Εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Για να είναι ουσιώδης και όχι προσχηματικός αυτός ο διάλογος για το αγροτικό, σας καλούμε να αποσύρετε τις διατάξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε αρχικώς και πρόσθεσε: «Κι επειδή ακούσαμε τις αναφορές του κυρίου πρωθυπουργού που μας «απείλησε» με ονομαστική ψηφοφορία. Ποιους εμάς; Εσείς είστε αυτοί που πρέπει να κρυφτείτε από τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές σας ευθύνες!».

Σημειωτέον πως στο νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το τελευταίο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί πριν την εορταστική ανάπαυλα, έχει κατατεθεί και η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.