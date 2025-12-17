ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες υπό όρους και με εγγύηση η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εγγυοδοσία 200.000 ευρώ η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαγόρευση εξόδου και 100.000 ευρώ και στην αδερφή του αρχηγού.

Οι απολογίες συνεχίζονται.

Ελεύθερο και το ζευγάρι αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι, το μεσημέρι, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι δύο πρώτοι από τη σημερινή ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με ανακριτή και εισαγγελέα να επιβάλλουν και στους δύο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Και οι δύο σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι την οικονομική διαχείριση των περιουσιών τους και τις αιτήσεις έκανε ο αρχισυνδικαλιστής.