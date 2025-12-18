ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Στη φυλακή ο αγροτοσυνδικαλιστής και ο λογιστής - Τι υποστήριξαν

Στη φυλακή οδηγούνται ο αγροτοσυνδικαλιστης φερομενος ως αρχηγός του κυκλωματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και ο κατηγορούμενος λογιστής, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες ο φερόμενος αρχηγός έκανε λόγο για νόμιμες συναλλαγές. «Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης» φέρεται να υποστήριξε.

Ο κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να ανέφερε ότι ένα μέρος των συναλλαγών είναι νόμιμες και για τις υπόλοιπες καταβολές ευθύνεται ο φερόμενος αρχηγός.

«Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000€ που πήρα από τον οπεκεπε ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου. Έδωσα το λογαριασμός μου στο Χ.Μ για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν» φέρεται να υποστήριξε.