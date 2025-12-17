ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι από τις συλλήψεις στην Κρήτη

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Έτσι, ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.