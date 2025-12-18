ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινά κρατούμενος ο λογιστής μετά τη νέα συμπληρωματική ποινική δίωξη

Στη φυλακή οδηγείται ο 54χρονος λογιστής που έχει κατηγορηθεί στα πλαίσια του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Γιαννιτσά και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του τον Οκτώβριο.

Πλέον, του ασκήθηκε νέα συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης, για αλλά πραγματικά περιστατικά, στα πλαίσια της δικογραφίας των Γιαννιτσών και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Είναι η 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.