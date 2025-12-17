Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Ελεύθερο υπό όρους το ζευγάρι των αγροτών

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν οι δύο πρώτοι από τη σημερινή ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με ανακριτή και εισαγγελέα να επιβάλλουν και στους δύο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή και της εισαγγελέως.