ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού και μία ακόμη κατηγορουμένη

Δύο ακόμη κατηγορούμενες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα.

Πρόκειται για την πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος στην οποία επιβλήθηκε εγγύηση 60.000 και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η οποία υποστήριξε ότι δεν έχει την τεχνική γνώση για να προβεί σε όσα της αποδίδονται.

Ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκε μια γυναίκα αγρότισσα η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πλέον για σήμερα αναμένονται οι απολογίες άλλων δυο κατηγορουμένων ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν την Τετάρτη (17/2) και την Πέμπτη (18/2).

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι τρεις από τους 15 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Κατά πληροφορίες, στον πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, με ανακριτή και εισαγγελέα