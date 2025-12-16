ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις από τους 15 κατηγορουμένους

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις από τους 15 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Κατά πληροφορίες, στον πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, με ανακριτή και εισαγγελέα να επιβάλλουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσια 60.000 ευρώ. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη που απολογήθηκε, ενώ για σήμερα εκκρεμούν άλλοι 4 κατηγορούμενοι.

Σήμερα θα απολογηθούν συνολικά επτά άτομα, ενώ τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες.