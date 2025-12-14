ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμίες πήραν οι 15 συλληφθέντες – Το βαρύ κατηγορητήριο

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Ευρωπαίος εισαγγελέας έδωσε προθεσμίες στους 15 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή στην Κρήτη να απολογηθούν από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι και τη Πέμπτη.

Οι 15 είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες -κατά περίπτωση- και τώρα καλούνται να λογοδοτήσουν καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στον Πειραιά με πλοίο από την Κρήτη, μεταφέρθηκαν αμέσως, υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Η δίωξη για εγκληματική οργάνωση και απάτη

Μετά από πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας απήγγειλε βαριές κατηγορίες που αφορούν τη λειτουργία και δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα αδικήματα σχετίζονται με την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, το οποίο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία αυτή προκλήθηκε σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού δημοσίου.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, σοβαρά κακουργήματα, όπως:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις (λήψη ενισχύσεων).

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων (ξέπλυμα χρήματος).

Άλλα αδικήματα που σχετίζονται με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Το ιστορικό της δράσης και οι απολογίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης, εξασφαλίζοντας παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάτη γινόταν μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) σχετικά με πρόσωπα, εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο που δήθεν δικαιούνταν ενισχύσεις.