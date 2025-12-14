Χειροπέδες στον οδηγό με το τσεκούρι – Τον εντόπισε η Ομάδα ΔΙΑΣ στην Αργυρούπολη

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου, από άνδρες της Ομάδας Δίας στην Αργυρούπολη, 59χρονος Έλληνας οδηγός ο οποίος απείλησε με τσεκούρι άλλον οδηγό από διένεξη που είχαν στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

Κατόπιν σε έρευνα του οχήματος του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

τσεκούρι,

σκεπάρνι,

αεροβόλο πιστόλι,

-52- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι-μπρελόκ,

-1500- σφαίρες και -10- αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και

τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

ASTYNOMIA.GR

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.