Φοινικούντα: Το τρίτο πρόσωπο και οι δυο γυναίκες – Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς η έρευνα στρέφεται πλέον σε νέα πρόσωπα, εν μέσω ανησυχιών για τη διαφυγή του φερόμενου ως κεντρικού συνεργού στο εξωτερικό.

Τη Δευτέρα (15/12) αναμένεται να απολογηθούν ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Παρά τα στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες που τους εμπλέκουν στα πρώτα λεπτά μετά το φονικό, και οι δύο επιμένουν στην αθωότητά τους, ενώ η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος κάνει λόγο για προσχεδιασμένη και καλά οργανωμένη δολοφονία.

Ο ασύλληπτος τρίτος συνεργός

Το τρίτο πρόσωπο, ένας 30χρονος, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του εγκλήματος, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό. Οι αρχές εξετάζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, λίγο πριν και μετά το φονικό, όπου ο 30χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προσέγγιση των θυμάτων και την εξαφάνιση των δραστών.

Ο 30χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία στην Πλάκα, παραμένει ασύλληπτος για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία και ότι θα επέστρεφε για να τεθεί στη διάθεση των αρχών. Ωστόσο, η μη εμφάνισή του έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι μπορεί να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Εφόσον δεν εμφανιστεί, δεν αποκλείεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Στο μικροσκόπιο δύο γυναίκες

Η βεντάλια των ερευνών ανοίγει πλέον και σε δύο γυναίκες, καθώς η ανακρίτρια εξετάζει σοβαρά τη σύνδεσή τους με τον ανιψιό του δολοφονημένου. Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου. Οι αρχές ερευνούν αν αυτές οι δύο γνώριζαν ή παρείχαν βοήθεια στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος ή αν συνέδραμαν στη διαφυγή ή στην υπόθαλψη κάποιου εκ των δραστών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το βασικό κίνητρο της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι οικονομικό και να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα, καθώς η ύπαρξη σημαντικής περιουσίας ενδέχεται να αποτέλεσε τον καταλύτη για την τέλεση του εγκλήματος.