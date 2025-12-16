Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του - Μαραθώνιες απολογίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα, έπειτα από μαραθώνιες απολογίες που διήρκησαν συνολικά σχεδόν εννέα ώρες.



Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 32χρονο φίλο του επιχειρηματία, οι οποίοι βρέθηκαν από τις πρώτες ημέρες στο «κάδρο» των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.



Η διαδικασία της απολογίας ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15/12) για τον ανιψιό, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον της Ανακρίτριας για περίπου τέσσερις ώρες. Ο φίλος του επιχειρηματία απολογήθηκε για περίπου πέντεμιση ώρες, απαντώντας σε σειρά νέων κρίσιμων ερωτήσεων που σχετίζονται με την υπόθεση.



Οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση του διπλού φονικού συνεχίζονται, ενώ εκκρεμεί τρίτο ένταλμα σύλληψης για έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο εξωτερικό.

Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και επίσης ότι είχαν τέτοιου είδους συνεννοήσεις και συνομιλίες με τους δύο 22χρονους που ήδη έχουν προφυλακισθεί ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός.