Φοινικούντα: Απειλές από τον ξάδελφό της κατήγγειλε η ανιψιά του 68χρονου - «Θα δεις τι θα πάθεις»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, την ώρα που το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου προφυλακίστηκε και ο 30χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον έναν από τους δύο 22χρονους - μεταξύ των οποίων ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά - που φέρονται πλέον ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σημείωσε πως οι σχέσεις του θείου της και του ξαδέλφου της ήταν καλές το τελευταίο διάστημα αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα. Σύμφωνα με την ίδια, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν τα χρήματα καθώς παρά το γεγονός ότι ήταν κληρονόμος της επιχείρησης «ήθελε τα χρήματα άμεσα». Μάλιστα, σημείωσε πως ο ξάδελφός της έχει ήδη πουλήσει τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που του είχε αφήσει ο πατέρας «για ένα κομμάτι ψωμί».

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας από τη Φοινικούντα και έφτασε ψηλά. Ήταν αυταρχικός και ισχυρογνώμων και ήθελε να τον σεβόμαστε και να τον ακούμε. Αλλά μας προστάτευε όλους, κι εμένα και τη μαμά μου» σημείωσε.



Σε ερώτηση γιατί η ίδια απουσίαζε από τη διαθήκη αφού είχε καλές σχέσεις με τον θείο της η ανιψιά διευκρίνισε πως στις προηγούμενες υπήρχε μέσα και απουσίαζε μόνο στην τελευταία. Εξήγησε πως αυτό έγινε μετά τις δυο επιθέσεις εναντίον του θείου της, καθώς τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο ανήλικος γιος της: «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες στον ανήλικο γιο μου και σε εμένα, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη για να τα πάρει όλα αυτός».



«Με πήρε τηλέφωνο όταν έγινε γνωστή η κατάθεσή μου και με απείλησε γιατί αποκάλυψα ότι είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους και μου είπε συγκεκριμένα: “Όταν τελειώσει όλο αυτό και αποδείξω την αθωότητά μου, θα δεις τι έχεις να πάθεις”» σημείωσε.



Η κ. Τομαρά εκτίμησε πως υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, οι οποίοι προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως είπε η διπλή δολοφονία δεν σχεδιάστηκε τους τελευταίους μήνες αλλά σχεδιαζόταν εδώ και δυο με τρία χρόνια όταν «ο θείος μου θέλησε να μου παραχωρήσει το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήθελε να μου αγοράσει και το ισόγειο και να μου κάνει και ανακαίνιση. Τότε άρχισαν να απομακρύνονται από τον θείο μου».



Τέλος, αποκάλυψε πως δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η τέφρα του θείου της. Απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει την τέφρα του να την δώσει στην οικογένεια της Αμαλίας για να κάνουν το μνημόσυνο του θείου της.