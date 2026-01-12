Φοινικούντα: Το ChatGPT «κάρφωσε» τον ανιψιό - Ρωτούσε πώς θα εξαφανίσει ίχνη από περίστροφο

Το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Σεπτέμβριο του 2025, περνά πλέον σε μια νέα φάση αποκαλύψεων. Ενώ οι δράστες πίστευαν ότι είχαν σχεδιάσει το «τέλειο έγκλημα» χρησιμοποιώντας «πακιστανικά» τηλέφωνα και προσεκτικά μελετημένες κινήσεις, δεν υπολόγισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους «πρόδωσε».

Η εξιχνιαση της υπόθεσης της Φοινικούντας αποδεικνύει ότι στην εποχή των Big Data, το «τέλειο έγκλημα» είναι σχεδόν αδύνατο. Ο 33χρονος ανιψιός, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το 100% της επιχείρησης και τα εκατομμύρια του θείου του, άφησε πίσω του μια ψηφιακή διαδρομή που ξεκίνησε από μια απλή εφαρμογή στο κινητό του και κατέληξε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, με τους εκτελεστές να καλούνται σε συμπληρωματική απολογία, την ώρα που το ChatGPT καταγράφεται πλέον στα δικαστικά χρονικά ως ο «μάρτυρας κατηγορίας» που ξεσκέπασε την προμελέτη μιας άγριας δολοφονίας.

Ρωτούσε το ChatGPT πώς θα εξαφανίσει ίχνη από περίστροφο

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών του 33χρονου ανιψιού του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, σοκάρουν. Δεν ήταν μόνο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ή οι αντιφάσεις στις καταθέσεις που τον πρόδωσαν, αλλά το ιστορικό αναζητήσεών του στο ChatGPT.

Η ανάλυση των δεδομένων από το κινητό και τον υπολογιστή του κατηγορούμενου αποκάλυψε μια σειρά από ανατριχιαστικά ερωτήματα προς την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, λίγο πριν τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ. Ο 33χρονος λειτούργησε ως ένας «μαθητευόμενος δολοφόνος» που ζητούσε οδηγίες από το AI για το πώς να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega μερικά από τα ερωτήματα που απηύθυνε στο AI bot ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ήταν άκρως αποκαλυπτικά και ενοχοποιητικά για τον ίδιο. «Πώς εξαφανίζονται τα ίχνη από χρήση περιστρόφου;», «μπορεί η χλωρίνη να σβήσει εντελώς τα δακτυλικά αποτυπώματα από υφάσματα;», «πες μου το ρίσκο αν κάποιος σκοτώσει με μαύρο περίστροφο, δεν έχει μαζί του κινητό ή αμάξι, πετάξει τα ρούχα του και μετά κάνει μπάνιο».

Όλα αυτά τα ερωτήματα μόνο τυχαία δεν είναι και ούτε πρόκειται για κοινότυπα ερωτήματα που απευθύνει ο μέσος χρήστης σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ή σε μια μηχανή αναζήτησης.

Εκτός όμως από τεχνικής φύσης ερωτήματα που θα τον βοηθούσαν να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος, ο 33χρονος ζήτησε την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να αξιοποιήσει τα χρήματα από την περιουσία του θείου του. Μόλις λίγα 24ωρα πριν το έγκλημα, ο ανιψιός ρώτησε το ChatGPT για το «πώς μπορείς να επενδύσεις 3 εκατομμύρια ευρώ σε Bitcoin;». Το ποσό αυτό φαίνεται να ταυτίζεται με την αξία της περιουσίας και των ρευστών που περίμενε να κληρονομήσει μετά τον θάνατο του θείου του.

Η υπερασπιστική γραμμή του «μυθιστοριογράφου»

Ενώπιον της ανακρίτριας, ο ανιψιός προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτών των ευρημάτων, δίνοντας απαντήσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Ισχυρίστηκε ότι οι ερωτήσεις για τα όπλα και τις δολοφονίες ήταν... έρευνα για ένα «καουμπόικο μυθιστόρημα» που ήθελε να γράψει, με θέματα από μεξικάνικα καρτέλ και ινδιάνους.

Για την ερώτηση σχετικά με τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν αερολογίες. Ρωτούσα τι θα έκανα αν είχα αυτά τα χρήματα». Παράλληλα, απέδωσε τις αναζητήσεις για την εξαφάνιση αποτυπωμάτων σε «σύμπτωση», ισχυριζόμενος ότι έβλεπε βίντεο στο YouTube με ανεξιχνίαστες υποθέσεις μαζί με την κοπέλα του.

Η τεχνολογία, όμως, δεν σταμάτησε να τον «προδίδει». Εκτός από το ChatGPT, οι αρχές συνέδεσαν τα κομμάτια του παζλ του πολυτελούς αυτοκινήτου του 33χρονου, καθώς κάμερες κατέγραψαν την Mercedes του να αφήνει τον φερόμενο ως εκτελεστή κοντά στο σημείο, ο οποίος λίγο μετά εθεάθη να αγοράζει καφέ και τυρόπιτα πριν επιβιβαστεί στο ΚΤΕΛ.