Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι συζητήσεις που είχε ο ανιψιός του 68χρονου με το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT, προκαλώντας εντύπωση με το περιεχόμενό τους.

Οι συνομιλίες αυτές «καίνε» τον ανιψιό, καθώς ρωτούσε ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για ένα έγκλημα, εάν χρησιμοποιούσε μαύρο περίστροφο, στο οποίο δεν εμφανίζονται οι κάλυκες, δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκανε μπάνιο και κοιμόταν.

Η απάντηση του ChatGPT ήταν πως «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα». Στη συνέχεια, ρώτησε εάν μένουν αποτυπώματα πάνω στα ρούχα, εάν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είπε μία γυναίκα φίλη του.

Ολόκληρος ο διάλογος ανιψιού - ChatGPT

Ανιψιός: «Υπάρχει το τέλειο έγκλημα; Κοινή ερώτηση βρε αλάνι.»

ChatGPT: «Λοιπόν, το "δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα" ισχύει θεωρητικά - γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μια λεπτομέρεια. Αλλά το αν βρεθεί και αν θα φτάσουν στην απόδειξη, είναι άλλο καπέλο...».

Ανιψιός: «Αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, πού μπορεί να τον βρουν;»

ChatGPT: «Από τα υπολείμματα πυρίτιδας. Όσο και να μαζέψει τα φυσίγγια, στα χέρια, ρούχα, μαλλιά του μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά».

Ανιψιός: «Το περίστροφο αφήνει υπογραφή;»

ChatGPT: «Όπως όλα τα πυροβόλα, αφήνουν. Κάθε κάννη, κάθε θαλάμη και κλείστρο χαράζει τις μικρές μοναδικές γραμμές.»

Στην ανακρίτρια οι δύο 22χρονοι

Παράλληλα, σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, αναμένεται να δώσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες οι δύο 22χρονοι που εμπλέκονται στην υπόθεση, με τον έναν να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, αφού τους κάλεσε η ανακρίτρια Καλαμάτας.

Πρόκειται για τον νεαρό που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι είχε τον ρόλο του συνεργού. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, καθώς είχε αναφέρει πως κολύμπησε και περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στο ΚΤΕΛ.

Η Αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν εκείνος που μετέφερε τον 20χρονο στο ΚΤΕΛ. Οι έρευνες, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο νεαρός ενδέχεται να είναι ο φυσικός αυτουργός και όχι απλώς συνεργός.