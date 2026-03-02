Φοινικούντα: Θέλει να λειτουργήσει το κάμπινγκ η μητέρα του ανιψιού -Οι αναφορές κλειδιά στην αίτηση

Αίτημα για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η μητέρα του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό ανιψιού του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη. Η γυναίκα, που μετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τον 33χρονο γιο της και τον δολοφονηθέντα, επιδιώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και την ανιψιά του θανόντος, με την οποία μέχρι χθες δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Στο νέο προσωρινό Δ.Σ. προτείνει ως μέλη τον εαυτό της, την Α., τον εξάδελφο Λ. Τ., δύο επιχειρηματίες της περιοχής και τον αδελφό της Α., Γ. Ν., ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gargalianoionline, στην αίτηση επισημαίνεται πως «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο αίτημα δεν γίνεται λόγος για δολοφονία του ιδιοκτήτη, παρά μόνο για «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού με την κατηγορία του ηθικού αυτουργού χαρακτηρίζεται «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 7/2/2026 η αδελφή του 68χρονου δολοφονηθέντος, Σ., κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου εναντίον του προφυλακισμένου ανιψιού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην υπόθεση της δολοφονίας. Σύμφωνα με τη διαθήκη που είχε συντάξει τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του ο θανών, ο 33χρονος κληρονομούσε το 95% της περιουσίας του σε περίπτωση θανάτου του.

Νέες διώξεις

Στο μεταξύ, η πρώτη ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, άσκησε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία εναντίον της 22χρονης συντρόφου του προφυλακισμένου ανιψιού, ενώ με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού.



Εκείνος και η 22χρονη βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που «συνόδευε» το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης τον έναν 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.