Βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο στην Μεσσηνία

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Απριλίου στην Εθνική Οδό Τσακώνας – Καλού Νερού κοντά στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, όταν ένα βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε έναν 66χρονο άνδρα.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 66χρονος φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα που εξηγούσε την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.



Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο της αυτοκτονίας, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.