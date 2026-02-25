Δύο νέες διώξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Εξελίξεις υπήρξαν την Τετάρτη (25/2) στην υπόθεση της Φοινικούντας, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης της επιχείρησης.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δικαιοσύνη έβαλε στο κάδρο τη σύντροφο του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη (σε βαθμό πλημμελήματος) για υπόθαλψη εγκληματία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και παιδικός φίλος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου από την ευρύτερη περιοχή.

Αμφότεροι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έλαβαν κλήση για να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η σύντροφος του ανιψιού φέρεται να βρισκόταν σε αυτοκίνητο που προπρεύονταν, με οδηγό τον φίλο του 33χρονου, και συνομιλούσε με τον ανιψιό για να τον προειδοποιήσει αν στο δρόμο θα συναντούσαν κάποιο περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακισθεί τέσσερα άτομα. Συγκεκριμένα αρχικά συνελήφθησαν δύο 22χρονοι που θεωρήθηκαν ως φυσικοί αυτουργοί στις δολοφονίες, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποιος άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του επιστάτη. Ακολούθως συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ένας 31χρονος επιχειρηματίας, ως ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα.