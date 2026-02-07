Νέα τροπή στην υπόθεση της Φοινικούντας: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Νέο δικαστικό μέτωπο άνοιξε στην υπόθεση της Φοινικούντας, τέσσερις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία, για την οποία έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ένα εκ των οποίων και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που φέρεται ως ηθικός αυτουργός.

Η αδελφή του 68χρονου προσέφυγε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου κατέθεσε αγωγή κατά του ανιψιού για την κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου. Με δεδομένο το ότι ο 68χρονος δεν είχε τέκνα, η ίδια είναι η στενότερη συγγενής του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αγωγή στρέφεται κατά της διαθήκης που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Με βάση το κείμενο, ο ανιψιός εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.



Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην εμπλοκή και προσωρινή κράτηση πέντε προσώπων. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ποιος πάτησε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Θέλουν την επαναλειτουργία του κάμπινγκ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την προσεχή τουριστική σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ, εν μέσω της εκκρεμούς δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας.



Η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Η δικογραφία παραμένει στα χέρια της Α’ Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το προσεχές χρονικό διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.