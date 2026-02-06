Εργατικό δυστύχημα στη Μεσσηνία – 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον Άρι Μεσσηνίας, όταν ένας 45χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα κατά τη διάρκεια εργασιών σε δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive, ο άτυχος άνδρας, Αλβανός εργάτης και χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, βρισκόταν σε εκσκαφή όταν το έδαφος υποχώρησε και τον καταπλάκωσε. Συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ για περίπου μισή ώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Φέρει τραύματα στον θώρακα και τα πλευρά, και θεωρείται ότι είχε καταλήξει ήδη στο σημείο του δυστυχήματος.

Η προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες διεξάγεται από το Α.Τ. Καλαμάτας.