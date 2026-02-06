Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη 61χρονη μετά από πτώση από πολυκατοικία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όταν 61χρονη γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Κινητή Ιατρική Μονάδα Μ1 του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, καθώς και ασθενοφόρο, με τα πληρώματα να εντοπίζουν τη γυναίκα πολυτραυματία. Στο σημείο της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε διασωλήνωση επί τόπου. Στη συνέχεια, η 61χρονη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το thestival.gr.