Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οπλισμένο 20χρονο κουκουλοφόρο για ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Ο δράστης με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός 20χρονου Έλληνα ο οποίος λήστεψε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή Ασβεστοχώρι προχώρησαν, βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί.

Ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο ψιλικατζίδικο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως, νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε προσπαθήσει να ληστέψει περίπτερο και πάλι στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

