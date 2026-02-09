Τρόμος στο Κολωνάκι: Έδεσαν 85χρονη μέσα στο σπίτι της και άρπαξαν κοσμήματα

Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά της επί της οδού Βαλαωρίτου, μία από τις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά στην ηλικιωμένη. Πριν αυτή προλάβει να αντιδράσει, την έδεσαν στα πόδια με ταινία ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, την απείλησαν και της πήραν το κινητό τηλέφωνο για να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικοινωνία.

Οι ληστές έκαναν «φύλλο και φτερό» όλο το διαμέρισμα και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, πριν τραπούν σε φυγή. Μετά από αρκετή προσπάθεια, η 85χρονη γυναίκα κατάφερε να λυθεί και πήγε σε κοντινό καφέ για να ζητήσει βοήθεια.

Την προανάκριση για τη ληστεία έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν ότι η ηλικιωμένη είναι μόνη της στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου.