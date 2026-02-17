Γνωστή τραγουδίστρια η οδηγός που «πήρε παραμάζωμα» ΙΧ στο Κολωνάκι - Συνελήφθη σε κατάσταση μέθης

Γνωστή τραγουδίστρια είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η 36χρονη οδηγός που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) επειδή προκάλεσε ζημιές σε 5 σταθμευμένα οχήματα, τα οποία τράκαρε με το δικό της ΙΧ ευρισκόμενη σε κατάσταση μέθης.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, με τους ιδιοκτήτες των σταθμευμένων οχημάτων να μην μπορούν να πιστέψουν την ατυχία που τους βρήκε.

Επί τόπου κλήθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και σε αλκοτέστ που έκανε στην 36χρονη διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πληροφορίες η δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,83mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για Επικίνδυνη Οδήγηση και Οδήγηση υπό την Επήρεια Αλκοόλ, ενώ -όταν ξεμεθύσει- θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών/Τ.Ο.Τ.Α.