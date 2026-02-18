Την Πέμπτη η δίκη της τραγουδίστριας που «σάρωσε» πέντε αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Ενώπιον του αυτοφώρου θα βρεθεί αύριο η 36χρονη τραγουδίστρια που τα ξημερώματα της Τρίτης (16/2) -υπό την επηρεία αλκοόλ- προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι. Οι μετρήσεις στη γνωστή τραγουδίστρια έδειξαν ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό της ξεπερνούσαν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,78 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο αίματος και η δεύτερη 0,83, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου και οι ιδιοκτήτες των σταθμευμένων οχημάτων διαπίστωσαν αργότερα τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου της 36χρονης.

Η τραγουδίστρια δεν προέβαλε δικαιολογίες και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα, συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο και έλαβε προθεσμία για την Πέμπτη.