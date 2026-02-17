Ποινική δίωξη στην 36χρονη τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, με το αλκοόλ στο αίμα της να μετριέται στο 0,83 mg/l.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με την κατηγορούμενη να παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, με τους ιδιοκτήτες των σταθμευμένων οχημάτων να μην μπορούν να πιστέψουν την ατυχία που τους βρήκε.

Επί τόπου κλήθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και σε αλκοτέστ που έκανε στην 36χρονη διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη.