Η ποινή στην τραγουδίστρια που παρέσυρε αυτοκίνητα στο Κολωνάκι - «Ένα ποτό είχα πιει»

Ποινή 20 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 3 μήνες, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου.



Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.



Στην απολογία της ζήτησε συγγνώμη και τόνισε πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό, ισχυρισμός που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου η οποία της απάντησε: «Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό».

«Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο», είπε ακόμη η κατηγορούμενη υποστηρίζοντας πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός της εξαιτίας δυνατού πόνου που ένιωσε αρχικά στο στομάχι της.