Τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ: Ποιος πληρώνει τις ζημιές; Όλα όσα ισχύουν

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών δεν είναι απλώς μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Αποτελεί τη βασικότερη αιτία σοβαρών, ακόμα και θανατηφόρων, τροχαίων δυστυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους. Το μήνυμα είναι σαφές: Όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε. Η λύση ενός ταξί ή η ανάθεση της οδήγησης σε κάποιον από την παρέα που δεν κατανάλωσε αλκοόλ είναι η μόνη ασφαλής επιλογή.

Τι συμβαίνει όμως αν γίνει το μοιραίο και εμπλακείς σε ατύχημα ενώ έχεις καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο;

Η απάντηση στο ερώτημα αν σε καλύπτει η ασφάλεια είναι κατηγορηματική: Όχι. Σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχει ρητός όρος που εξαιρεί την κάλυψη όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ. Αυτό σημαίνει πως, πέρα από τις ποινικές κυρώσεις, ο οδηγός μένει ουσιαστικά ανασφάλιστος όσον αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις που θα προκύψουν.

Πώς καταβάλλεται η αποζημίωση;

Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα μεθυσμένου οδηγού, η διαδικασία ακολουθεί δύο στάδια:

Αποζημίωση τρίτων: Η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει κανονικά τις ζημιές στο όχημα του παθόντα για να μην μείνει ο αθώος οδηγός απροστάτευτος.

Δικαίωμα αναγωγής: Στη συνέχεια, η εταιρεία θα στραφεί νομικά κατά του μεθυσμένου πελάτη της για να διεκδικήσει το πλήρες ποσό που κατέβαλε, συν τους νόμιμους τόκους.

Στην πράξη, ο υπαίτιος καλείται να πληρώσει από την τσέπη του τις ζημιές του άλλου οχήματος, αλλά και τις δικές του, αφού ακόμα και η μικτή ασφάλεια παύει να ισχύει σε περίπτωση μέθης.

Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr

Οι βαριές «καμπάνες» της Τροχαίας

Εκτός από το οικονομικό βάρος των ζημιών, ο νόμος προβλέπει αυστηρότατες κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμβάντος:

Χρηματικά πρόστιμα: Μπορεί να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 3.000€.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης: Από 6 έως 12 μήνες.

Αφαίρεση πινακίδων: Για διάστημα 6 μηνών.

Θανατηφόρο ατύχημα: Σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου, προβλέπεται στέρηση άδειας κυκλοφορίας για 5 έτη, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, η αφαίρεση είναι ισόβια.