Υπόθεση stalking στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οδηγείται 55χρονη που παρενοχλούσε δημοσιογράφο

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο - ραδιοφωνική παραγωγό. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης, αναγνωρίζοντας μειωμένο καταλογισμό, και της επέβαλε φυλάκιση 10 μηνών, με έκτιση της ποινής.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, μετά την προηγούμενη καταδίκη τον Νοέμβριο του 2024 από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 12 μηνών, η οποία είχε ανασταλεί ενόψει εφετείου.

Στο δικαστήριο, η δημοσιογράφος περιέγραψε τον «εφιάλτη» που ζει από το 2009: «Δεν έχω καμία σχέση μαζί της, δεν την γνωρίζω, δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να τηλεφωνεί στον χώρο εργασίας μου. Προσπάθησα να αποφύγω τα τηλέφωνα, αλλά μετά άρχισε να καλεί στο σπίτι μου. Από το 2012 μου έστελνε συνεχώς δώρα, όπως σοκολατάκια, ανθοδέσμες, κοσμήματα και λούτρινα αρκουδάκια, ενώ τηλεφωνούσε ακατάπαυστα σε ακατάλληλες ώρες, αγνοώντας την ιδιωτική μου ζωή».

Παρά τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων τα τελευταία χρόνια, η 55χρονη συνέχισε να την παρακολουθεί, δημιουργώντας φόβο στη δημοσιογράφο: «Είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το «όχι». Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί την επόμενη φορά και πού μπορεί να φτάσει».

Στην απολογία της, η 55χρονη ομολόγησε τις πράξεις της και επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τον γιατρό της που κατέθεσε ως μάρτυρας. «Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά. Είμαι χαλί να με πατήσουν, μόνο το καλό θέλω. Πράγματι, έστελνα δώρα, όπως και σε άλλους ανθρώπους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

